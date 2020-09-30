Москва, , 12:33 — REGNUM Проект закона о федеральном бюджете на 2021−2023 годы предполагает снижение финансирования по большинству национальных проектов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего фиксируется снижение финансирования нацпроектов в 2021 году по сравнению с 2020-м. Так, если в 2020 году на эти цели выделялось 2,46 трлн рублей, то в 2021-м — 2,24 трлн рублей.

Так, на нацпроект «Демография» выделяется 743 млрд рублей (в 2020-м — 826 млрд), на «Здравоохранение» — 243 млрд (252 млрд), «Образование» — 171,6 млрд (181,3 млрд).

На нацпрограмму «Жилье и городская среда» предполагается выделить 102 млрд (против 108 млрд в 2020 году), «Экология» — 108 млрд (126 млрд), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 117 млрд (124 млрд), «Производительность труда и поддержка занятости» — 6,4 млрд (6,9 млрд), «Наука» — 54 млрд (55 млрд), «Цифровая экономика» — 150 млрд (177,9 млрд), «Международная кооперация и экспорт» — 97,5 млрд (124 млрд), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 373 млрд (404,5 млрд).

В то же время наблюдается рост финансирования двух нацпроектов: «Культура» — выделяется 21,7 млрд рублей, в то время как в 2020 году на эти цели поступили 20,3 млрд рублей, а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 56,3 млрд рублей (47,5 млрд).

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