Минск, , 12:23 — REGNUM Взаимодействие России и Белоруссии приносит обеим странам ощутимый экономический эффект. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 30 сентября на встрече с губернатором Брянской области России Александром Богомазом, передаёт агентство БелТА.

По словам Лукашенко, белорусская сторона получает хороший вклад в экономику, российская — также существенный. Так, на VII Форуме регионов России и Белоруссии стороны заключили контракты общей стоимостью более $750 млн.

«Мы нашли пути не просто сближения, а взаимодействия, которое приносит ощутимый экономический эффект», — подчеркнул Лукашенко.

Контракты, пояснил он, это трудоустройство людей, их зарплата. Этого не хватает в сотрудничестве с другими странами.

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