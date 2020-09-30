История вопроса

«Правительственный час» в Государственной думе – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы депутатов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 30 сентября 2020 года в рамках «правительственного часа» выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на тему: «О ходе исполнения государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году. О ходе проведения осенних полевых работ в Российской Федерации в 2020 году".