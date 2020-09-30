Москва, 30 сентября 2020, 12:19 — REGNUM Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил приоритетность агрострахования из-за ЧС природного характера, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
«К настоящему моменту режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах, субъекты оценивают ущерб в 7,5 млрд рублей. Подчеркну, что сумма застрахованных имущественных интересов составила только 555 млн рублей», — констатировал Патрушев в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
Патрушев определил совершенствование системы агрострахования в качестве приоритета в работе Минсельхоза РФ.