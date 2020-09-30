Йошкар-Ола, , 12:01 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин 30 сентября прибыл в Марий Эл с рабочей поездкой. В составе делегации — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минфина РФ Антон Силуанов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, сообщает пресс-служба правительства республики.

В аэропорту представителей федерального правительства встретил глава региона Александр Евстифеев.

В ходе поездки запланированы визиты на Йошкар-Олинский мясокомбинат, встреча с руководителями предприятий — получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл на 2020−2024 годы. Также глава правительства посетит Завод полупроводниковых приборов.

Кроме того, состоится встреча Мишустина и Евстифеева, в ходе которой обсудят реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл, которая направлена на ускоренное развитие экономики.

ИА REGNUM напоминает, также 30 сентября в Чебоксарах Мишустин посетит «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг», Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева и встретится с сотрудниками этих предприятий.

В соседней республике председатель правительства проведет встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.

Читайте также: Михаил Мишустин посетит Марий Эл и Чувашию