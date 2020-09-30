Душанбе, , 11:52 — REGNUM По итогам января-июля 2020 года общая сумма грантов в структуре государственного бюджета Таджикистана составила 515,5 млн сомони ($50 млн), сообщили в министерстве финансов республики.

По данным ведомства, доля грантов составила 4,2% от общего дохода бюджета. По итогам 2020 года Таджикистан планирует привлечь $450 млн кредитов международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года Таджикистан получил $300,8 млн внешних кредитов, в том числе $189 млн — от Международного валютного фонда.

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