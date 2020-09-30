Москва, , 11:51 — REGNUM В России было зафиксировано подорожание всех комплектаций внедорожника Jeep Compass. Об этом 30 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цены на модель выросли на 280 тыс. рублей или на 10,3 — 12,5% относительно прежней стоимости. При этом не изменилась стоимость остальных моделей марки Jeep в России.

Новая цена на базовую версию внедорожника — Longitude составляет теперь 2 519 000 рублей, а максимальная комплектация Trailhawk подорожала до 2 994 000 рублей.

Оснащается Jeep Compass, представленный на авторынке России, атмосферным бензиновым мотором на 2,4 л производительностью 150 или 175 л. с. Агрегатируется силовая установка девятиступенчатым «автоматом».

Напомним, последний раз изменение цен на автомобили американской марки Jeep было зафиксировано в августе. Тогда внедорожник Compass подорожал на 40 тыс. рублей.

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