Москва, , 11:48 — REGNUM В РФ произошло банкротство пенсионной системы, но правительство России отказывается это признать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал инициативу Федерации независимых профсоюзов (России) отменить в стране накопительную часть пенсии.

«Предложение разумное и отражает полное банкротство пенсионной системы, которое правительство России отказывается признавать, — сказал Делягин. — Пенсионная система превращена в механизм ограбления жителей России под предлогом каких-то бессвязных заявлений. Я считаю, что, более того, надо ликвидировать Пенсионный фонд как инструмент грабежа людей. И нужно вернуться к самой экономной системе — к солидарной системе. Когда сегодняшнее поколение платит за сегодняшних пенсионеров. Это будет экономно, надежно, понятно и разумно. То же самое с Фондом обязательного медицинского страхования, который оттягивает на себя почти четверть расходов на здравоохранение и благодаря деятельности которого врачи оказались жертвами административного террора».

Но, как добавил Делягин, государство этого делать не станет, «так оно заботится о карманах олигархов, а не о гражданах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему он поддерживает инициативу ФНПР.

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