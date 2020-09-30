Москва, , 11:38 — REGNUM Инициатива об отмене в РФ накопительной части пенсии вполне разумная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Это инициатива вполне разумная, потому что накопительные пенсии — это то, что у нас украли, — сказал Делягин. — То, что у нас из года в год замораживают уже шесть лет. И по-моему, все в правительстве уже забыли о том, что они замораживают, и привыкли к тому, что просто забрали себе эти наши деньги. При этом каждый понимает, что бессмысленно осуществлять эти накопления. Напоминаю, что мы платим часть страховых взносов на распределительную пенсию и часть на накопительную. И все понимаем, что это абсолютно бессмысленные накопления».

Во-первых, как пояснил Делягин, бессмысленно это из-за того, что большинство мужчин в России после повышения пенсионного возраста не доживет до этой пенсии.

«А во-вторых, они (накопления — прим. ИА REGNUM) вкладываются абсолютно нерациональным и бессмысленным образом, — сказал Делягин. — Уже многократно показано, что деньги, просто лежащие на депозите в Сбербанке, приносят значительно больший доход, чем те деньги, который мы просто отдаем в накопительный пенсионный фонд. С какого перепугу я должен отдавать каким-то жуликам свои деньги, когда я могу просто положить их в Сбербанк?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ФНПР направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.