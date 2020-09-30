Москва, , 11:37 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» вносят в Госдуму законопроект о госмонополии на спирт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Мы вносим законопроект о государственной монополии на оборот и производство этилового спирта», — заявил Миронов.

По официальным данным, количество продаваемой водки и алкоголь на 80% превышает реальный объем продаж, иными словами 80% продаваемой водки — паленая, отметил парламентарий.

«Это законопроект о 500 млрд рублей, потому что 500 млрд рублей государство получит, введя монополию на производство и оборот этилового спирта. Не на продажу, пускай продают алкогольные напитки частные магазины и торговые сети», — сказал Миронов.