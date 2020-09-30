Орел, 30 сентября 2020, 11:33 — REGNUM Отопительный сезон объявлен в Орловской области, к 5 октября поручено обеспечить запуск отопления в учреждениях социальной сферы, а также подготовить предложения по более раннему запуску тепла в жилых домах. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
На 29 сентября, по данным, приведенным департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства региона, техническая готовность отопительных систем объектов социальной сферы составляет 100%, к пуску тепла готовы 359 школ, 261 детский сад и 512 объектов здравоохранения. До конца текущей недели, сообщили в департаменте, ожидается полная готовность к отопительному сезону котельных и жилых домов.
Отметим, что на данный момент на территории Орловской области довольно тепло — дневная температура в ближайшие дни составит +18… 20 градусов, ночью — около семи градусов тепла.