Орел, , 11:33 — REGNUM Отопительный сезон объявлен в Орловской области, к 5 октября поручено обеспечить запуск отопления в учреждениях социальной сферы, а также подготовить предложения по более раннему запуску тепла в жилых домах. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«В регионе помимо коронавируса идет распространение сезонных вирусных инфекций. При этом многие проходят лечение дома. Наша задача — обеспечить теплые, комфортные условия для людей в учреждениях социальной сферы и жилых домах. В этой связи необходимо до конца этой недели подготовить план мероприятий по более раннему запуску отопления», — поручил на заседании правительства региона губернатор Андрей Клычков.

На 29 сентября, по данным, приведенным департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства региона, техническая готовность отопительных систем объектов социальной сферы составляет 100%, к пуску тепла готовы 359 школ, 261 детский сад и 512 объектов здравоохранения. До конца текущей недели, сообщили в департаменте, ожидается полная готовность к отопительному сезону котельных и жилых домов.

Отметим, что на данный момент на территории Орловской области довольно тепло — дневная температура в ближайшие дни составит +18… 20 градусов, ночью — около семи градусов тепла.