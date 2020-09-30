Ставрополь, , 13:23 — REGNUM Товарооборот между Ставропольским краем и Белоруссией за последние 15 лет вырос вдвое. По итогам 2020 года объем товарооборота может превысить показатель прошлого года и достичь133 млн долларов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

На площадках в Москве и в Минске 28−29 сентября в режиме видеоконференции прошел VII форум регионов двух стран на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России». В пленарном заседании форума принял участие и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«За последние 15 лет товарооборот между нашим краем и Белоруссией вырос более чем в два раза, в прошлом году он превысил 132 млн долларов. Позитивная динамика сохраняется, и в этом году мы рассчитываем достичь объема товарооборота в 133 млн долларов», — прокомментировал глава края повестку работы форума.

Во время пленарного заседания Владимиров и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко подписали план мероприятий на 2020−2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами края и республики.