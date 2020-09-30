Москва, , 11:31 — REGNUM Потенциал производства сжиженного природного газа в России до 2035 года оценивается в 125,4 млн тонн. При этом из этого объёма на действующие в настоящее время СПГ-проекты, среди которых «Ямал СПГ», «Сахалин — 2» и «Криогаз Высоцк», приходится 29,8 млн тонн. Такие данные содержатся в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александра Гладкова к выступлению на форуме «Нефть и газ Сахалина».

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Так, ещё 22,2 млн тонн приходятся на строящиеся проекты — Арктик СПГ-2, четвёртая линия «Ямал СПГ», а также «Портовая СПГ» Газпрома, 24,5 млн тонн — на проектируемые («Обский СПГ», газохимический комплекс в Усть-Луге и «Дальневосточный СПГ», 48,9 млн тонн — на возможные проекты. В числе последних, в частности, — «Арктик СПГ-3», «Владивосток СПГ», «Печора СПГ».

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«Мы неоднократно говорили о развитии СПГ-проектов в целом по стране, и проектов, которые будут реализовываться на территории Сахалинской области, — приводит слова Гладкова «Финмаркет». — Проекты, которые реализуются на Сахалинской области как были первыми, так и останутся, что называется, основными».

В презентации отмечено, что добыча газа на Сахалине в ближайшие 15 лет может вырасти в 2,1 раза. Так, если в 2020 году, по прогнозу, этот показатель составит 21,98 млрд кубометров, то уже к 2035 году он может достичь 46,08 млрд кубометров.