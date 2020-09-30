Москва, , 11:30 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021−2023 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство РФ внесло проект федерального бюджета на 2021−2023 годы, и мы начнем рассмотрение этого бюджета», — сообщил Миронов.

Он отметил, что фракцию не устраивают две позиции: парламентарии не видят индексации пенсий для работающих пенсионеров, также их не устраивает новая методика расчета МРОТ.

«Это обман всех граждан РФ. Фракция не поддержит ни методику, ни бюджет в целом, мы готовим альтернативный проект бюджета», — сказал Миронов.

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