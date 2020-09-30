Москва, , 11:13 — REGNUM С января по август 2020 года самыми перепродаваемыми в России грузовыми машинами стали грузовики КамАЗ. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 39 441 экземпляр грузовиков. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте по количеству перепродаж находится техника компании ГАЗ. Грузовики этого бренда были перепроданы 16 236 раз за период с января по август 2020 года, что на 11,8% меньше продаж прошлого года.

Тройку лидеров замыкает МАЗ с результатом в 10 087 перепроданных авто. Здесь падение продаж значительнее — 22%.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают соответственно Volvo (9782 ед.; +1,2%) и MAN (8761 ед.; — 2,3%).

Всего с января по август 2020 года в России было перепродано 143 917 экземпляров грузовиков — на 8,7% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что по итогам августа текущего года самыми продаваемыми новыми грузовиками в РФ стали машины предприятия КамАЗ. За месяц дилерам автокомпании удалось реализовать 2368 грузовиков Камского автомобильного завода — на 0,6% больше, чем годом ранее.

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