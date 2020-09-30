Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Экономика Грузии в августе, по сравнению с этим месяцем прошлого года, сократилась на 5,3%. Предварительные данные 30 сентября были опубликованы на сайте Национальной службы статистики (Грузстат).

Сообщается, что этот показатель несколько улучшился по сравнению с июлем, когда было зафиксировано сокращение ВВП на 5,5%. Объемы производства за восемь месяцев, по данным Грузстата, стали на 5,6% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным ведомства, сокращение ВВП в Грузии произошло во всех отраслях экономки, за исключением горнодобывающей промышленности.

Стоит отметить, что во втором квартале 2019 года экономика Грузии сократилась на 12,3%. Объем ВВП за этот период составил 11 млрд лари (около $3,4 млрд по курсу).

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