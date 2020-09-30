Киев, , 11:00 — REGNUM В августе 2020 года, как и ожидалось, потребительские цены на Украине продолжали сезонно снижаться, говорится в комментарии министерства экономики, обнародованном сегодня, 30 сентября.

Отмечается, что по итогам августа дефляция составила 0,2%, при этом дефляция в июле была на уровне 0,6%.

Вместе с тем в годовом исчислении рост цен несколько ускорился до 2,5% (для сравнения: 2,4% в июле), что в основном явилось следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг, в частности, внезапного значительного подорожания природного газа.

В целом, отмечают в министерстве, рост цен с начала года составил 1,2% и был рекордно низким для реалий последних лет.

ИА REGNUM напоминает, что еще в июне министр экономики Украины Игорь Петрашко объявил «катастрофической» ситуацию с низкой инфляцией в стране.

Министр напомнил, что, согласно макропрогнозам, заложенным в госбюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%, а низкая инфляция означает падение конкурентоспособности, депрессию по заработным платам и депрессию относительно торговых балансов.