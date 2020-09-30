Чита, , 10:57 — REGNUM Руководству компании «Олерон+», которая является мусорным оператором на территории Забайкальского края, пришлось заплатить внушительный штраф за трудоустройство в октябре 2018 года бывшего муниципального служащего комитета образования администрации городского округа «Город Чита».

Как пояснил предоставил прокурор Центрального района г. Читы Александр Будаев, речь идёт о нарушении требований антикоррупционного законодательства: новый работодатель в установленный 10-дневный срок не уведомил бывшего нанимателя муниципального служащего о его трудоустройстве. В итоге ООО «Олерон+» и его экс-директор привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в размере 100 тыс. рублей и 20 тыс. рублей, соответственно. Обжаловать приговор не удалось, он оставлен в силе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не решены, да и сама схема вызывает вопросы, глава региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год. Одна из самых серьёзных проблем Забайкалья — нехватка мусорных полигонов.

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