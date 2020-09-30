Нижний Новгород, , 10:55 — REGNUM За семь месяцев 2020 года жители Нижегородской области получили 15 322 ипотечных кредита, что составляет на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Морозов.

По его словам, объем выданных ипотечных кредитов за это время составил 31 млрд 662 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлогодним на 24,3%.

Заместитель главы региона отметил, что в рамках программы расселения жителей аварийных домов новые квартиры в нынешнем году уже успели получить 920 нижегородцев.

«Это составляет 76,7% от годового плана. Было расселено 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что почти в 5 раз превышает показатели 2019 года за этот же период», — уточнил он.

Также Морозов сообщил, что власти региона проработали вопрос о выделении Фондом содействия реформированию ЖКХ дополнительных 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить жителей аварийных домов новым жильем уже в 2021 году, а не как планировалось ранее — в 2023 — 2024 годах.

Напомним, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за январь — август 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 922,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2019 года.