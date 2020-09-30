Кстовский район, Нижегородская область, , 10:51 — REGNUM Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований Нижегородской области отказался от банкротства ФГУП «Центральное», которое занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Долг перед этим кредитором был погашен, но в арбитраже остаётся банкротный иск к тому же ФГУП, поданный ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Его рассмотрят 22 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

ФГУП, созданный 18 лет назад в Кстовском районе, фонд требовал взять под наблюдение в связи с долгом в размере более 26,7 млн рублей. Эта задолженность была погашена, но заявленный долг перед поставщиком электроэнергии составляет 26 762 850,63 рубля.

Кандидатуру арбитражного управляющего предлагается выбрать из московского союза «Саморегулируемая организация «Дело».

Претензии к «Центральному» за поставленные ресурсы сферы ЖКХ имеет не только «ТНС энерго НН», которое в конце августа подало ещё один иск на 51 тыс. рублей, но и АО «Нижегородский водоканал», ПАО «Т Плюс».