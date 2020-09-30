Тбилиси, , 10:51 — REGNUM Около 700 работающих удаленно иностранцев подали заявки на временный переезд в Грузию. Об этом 30 сентября сообщили агентству «ИнтерпрессНьюс» в Национальной администрации туризма Грузии.

«В период с 27 августа до 19:00 28 сентября, до 700 человек зарегистрировались как участники проекта «Работай из Грузии» и выразили желание въехать в страну и работать дистанционно», — ответили журналистам на запрос.

По данным ведомства, 26% заявок поданы из России, 19% — из США, 6% — из Великобритании и по 4% из Канады и Украины.

Также в Национальной администрации туризма Грузии сообщили, что утверждены заявки от более 300 человек, из которых 31 уже прибыл в странц. В 70 случаях подавшим заявки отказали.

Напомним, проект «Работай из Грузии» предназначен для тех, кто может работать удаленно и хочет жить в стране, где небольшая вероятность заразиться коронавирусом. Для этого они должны подтвердить наличие дохода не менее $2000 в месяц и согласиться приехать в Грузию не менее, чем на полгода. При въезде им также за свой счет придется пробыть на карантине, срок которого недавно снизили до восьми дней.

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