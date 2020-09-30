Москва, 30 сентября 2020, 10:40 — REGNUM До тех пор пока в России нет единой базы кредитных историй, невозможно достоверно определить долговую нагрузку заемщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что Банк России исследует показатель долговой нагрузки (ПНД) заемщиков российских МФО.
Как полагает Степанова, это будет интересный аналитический обзор рынка микрозаймов, который позволит оценить, как на него повлиял коронакризис.
Кроме того, Степанова предположила, что в настоящее время более 60% клиентов МФО отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, зачем Банк России затевает исследование показателя долговой нагрузки.
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