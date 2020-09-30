Москва, , 10:40 — REGNUM До тех пор пока в России нет единой базы кредитных историй, невозможно достоверно определить долговую нагрузку заемщика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что Банк России исследует показатель долговой нагрузки (ПНД) заемщиков российских МФО.

Как полагает Степанова, это будет интересный аналитический обзор рынка микрозаймов, который позволит оценить, как на него повлиял коронакризис.

«С практической точки зрения, повышение предельного ПДН принесет мало пользы для принуждения МФО проводить более взвешенную и умеренную кредитную политику, — добавила экономист. — Большинство МФО и так создают достаточные резервы в соответствии с требованиями Банка России. Более строгий контроль и учет параметров ПДН при оценке кредитоспособности гражданина не заставит те МФО, у кого высокие аппетиты к риску, выдавать меньше рискованных займов. У таких МФО найдутся лазейки для обхода новых нормативов Банка России, например особый выбор информации из данных Бюро кредитных историй или дробление займа на более мелкие суммы. Пока в России нет единой базы кредитных историй, невозможно достоверно определить долговую нагрузку заемщика».

Кроме того, Степанова предположила, что в настоящее время более 60% клиентов МФО отдают на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, зачем Банк России затевает исследование показателя долговой нагрузки.

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