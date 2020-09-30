Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 10:38 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области семья начинающих фермеров на полученный грант открывает первую в регионе роботизированную ферму. Доить коров будут роботы, закупленные в Голландии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе.

На ферму уже завезли партию коров голштино-фризской породы, которая отличается высокой молочной продуктивностью. Молоко от коров этой породы, полученное на современной высокотехнологичной ферме, будет иметь высокий класс качества и может применяться для приготовления детского питания. Об этом заявили владельцы предприятия.

В настоящее время ведется оснащение фермы роботизированными системами. Автоматы будут не только доить коров, но и определять качество молока. На телефон ветеринара будут поступать sms-оповещения.