Москва, , 10:30 — REGNUM Одним из результатов пандемии коронавируса стало то, что в России вырос объем проблемных долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что Банк России исследует показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков российских микро-кредитных организаций.

«С января по сентябрь 2020 года портфель необеспеченных кредитов и займов значительно вырос, и тогда с целью «охлаждения» его роста ЦБ РФ обязал банки и МФО учитывать ПДН заемщиков. В последнее время также сильно увеличилась доля просроченных платежей по кредитам и займам, и объем проблемных долгов особенно вырос из-за негативных последствий пандемии», — пояснила Степанова.

Поэтому, как полагает Степанова, Банк России и решил провести глубокое исследование рынка потребительского микрокредитования, дабы оценить необходимость разработки дополнительных норм рекомендательного или обязательного характера.

«Также регулятор составит текущий портрет заемщика МФО», — заметила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, если в РФ продолжит расти доля просроченных долгов по микрозаймам, то МФО будут вынуждены обратиться за помощью.

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