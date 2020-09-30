Пермь, , 10:18 — REGNUM В Пермском крае 55 тыс. га земель засорены борщевиком Сосновского: 37 тыс. га — земли сельхозназначения, около 2 тыс. га — земли лесного фонда, 14 тыс. га — земли населенных пунктов, 2 тыс. га — земли в полосах отвода дорог, сообщает краевой минсельхоз. Наиболее засоренными (свыше 5 тыс. га) названы территории трех муниципальных образований: в Нытвенском, Чернушинском и Пермском районе.

В 2020 году на основании муниципалитетам выделено 24,5 млн рублей на борьбу с борщевиком на общей площади 1,5 тыс. га. С 2020 по 2022 год объем субсидий составит 84,5 млн рублей, из них 63 млн рублей уже распределены между 33 муниципальными образованиями.

Стоит отметить, что регион в двух чтениях принял законопроект, который позволяет муниципалитетам самостоятельно регулировать мероприятия по уничтожению борщевика. Местные власти смогут возлагать обязанности по уничтожению сорняка на частных землях в населенных пунктах на правообладателей этих территорий, а не только на владельцев и арендаторов земель сельхозназначения — как это происходит сейчас. Планируется, что после прохождения третьего чтения законопроект начнет реализовываться в 2021 году.

Добавим, борьбе с ядовитым сорняком требует долгого времени. На каждом выявленном участке борщевик будет уничтожаться минимум три года подряд.

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