Южно-Сахалинск, 30 сентября 2020, 10:22 — REGNUM Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell намерена расширять своё присутствие на российском рынке. Об этом заявил председатель концерна в России Седерик Кремерс 30 сентября в ходе конференции «Нефть и газ Сахалина».
«Присутствие наше в России очень сильно, намерения наши четки, ясны», — подчеркнул Кремерс.
Компания, пояснил он, хочет воспользоваться возможностями роста, которые есть на российском рынке. Несомненно, новые возможности откроются в будущем, добавил он.
Shell активно занимается сахалинскими проектами. Компания работает вместе с «Газпром нефтью» в рамках некоторых проектов, а также развивает собственную сеть автозаправочных станций, напомнил глава российского подразделения.
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