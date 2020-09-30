Южно-Сахалинск, , 10:22 — REGNUM Британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell намерена расширять своё присутствие на российском рынке. Об этом заявил председатель концерна в России Седерик Кремерс 30 сентября в ходе конференции «Нефть и газ Сахалина».

«Присутствие наше в России очень сильно, намерения наши четки, ясны», — подчеркнул Кремерс.

Компания, пояснил он, хочет воспользоваться возможностями роста, которые есть на российском рынке. Несомненно, новые возможности откроются в будущем, добавил он.

Shell активно занимается сахалинскими проектами. Компания работает вместе с «Газпром нефтью» в рамках некоторых проектов, а также развивает собственную сеть автозаправочных станций, напомнил глава российского подразделения.

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