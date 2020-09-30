Сеул, , 10:14 — REGNUM Представители южнокорейской судостроительно-ремонтной компании Daehan Shipbilding (DHSC) получили заказ на строительство танкера для перевозки сырой нефти класса A-MAX. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 5,38 млрд вон (~$46 млн). Известно, что судно будет спущено на воду в марте 2022 года.

В 2020 году Daehan Shipbilding получила заказы на строительство шести судов на общую сумму $750 млн, что составляет 60% от запланированной прибыли в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) получили заказ на строительство четырех крупнотонажных танкеров для перевозки сырой нефти (VLCC).

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