Москва, , 10:12 — REGNUM До конца 2020 году около 33% российских заправок может закрыться. Об этом 30 сентября заявил вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев в интервью «Известиям».

По словам Гусева, причиной закрытия АЗС может стать национальный стандарт (ГОСТ Р 58 927−2020), который содержит новые рекомендации по оснащению АЗС. Он вступит в силу 1 октября текущего года.

Так, согласно документу, автозаправочные станции должны иметь в распоряжении оборудование с контролем количества заливаемого топлива. Кроме того, колонки должны быть оснащены программным обеспечением, которое должно обеспечить защиту от несанкционированного доступа и замены узлов оборудования, не предусмотренных ее изготовителем.

Гусев обнародовал статистику, согласно которой в РФ из 23 тыс. АЗС порядка 60% — это независимые компании. Этим участникам топливного рынка будет не по карману такое переоборудование. Кроме того, произойдет ужесточение требований к точности отпуска топлива.

Напомним, в сентябре 2020 года из-за эпидемии нового коронавируса в Южной Корее закрылись около 70 автозаправочных станций.

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