Москва, , 09:59 — REGNUM После первоначальной консолидации с небольшим нисходящим уклоном, нефть существенно ускорила падение во второй половине торгов 29 сентября. В моменте Brent нарушила целостность уровня $41 доллар за баррель, потеряв за день более 3,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 30 сентября, котировки сохраняют нисходящий уклон и рискуют снова протестировать отметку $41 и даже превратить ее в сопротивление по итогам дня.

Хрупкие попытки стабилизации цен были подорваны единодушными мрачными прогнозами трех крупнейших в мире независимых нефтяных трейдеров, по оценкам которых, мировое потребление черного золота не покажет существенного восстановления как минимум в течение ближайших 18 месяцев, а в Total добавили, что пик спроса придется на 2030 год.

Также негативно на настроениях рынка отразилась информация о том, что Россия, которая за 28 дней этого месяца произвела почти 38 млн тонн сырой нефти, по всей видимости, превысит сентябрьские квоты, установленные в рамках соглашения ОПЕК+. Вдобавок Ливия продолжает наращивать добычу после снятия восьмимесячной блокады.

Увеличение мирового предложения накладывается на туманные перспективы восстановления спроса.

Инвесторы сомневаются не только в достаточности и эффективности уже принятых мер для смягчения негативного эффекта от пандемии коронавирусной инфекции, но и в способности мировых властей остановить эпидемию в короткие сроки, что автоматически формирует более скромные ожидания относительно потребления», — пояснил эксперт.

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