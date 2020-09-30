Москва, , 09:54 — REGNUM Рубль в последние дни стал жертвой внешних факторов. В конце прошлой недели проявились антирисковые настроения на финансовых рынках, которые набирают активные обороты в течение этой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Поводом для этого выступает новая волна пандемии, прежде всего, в Европе с повторением некоторых ограничительных карантинных мер. Это сильно беспокоит инвесторов, которые стали распродавать рисковые активы — акции, сырье, валюты развивающихся рынков и пр.

Нефтяные котировки опускались с рубежей середины сентября около $44 ниже $42 за баррель Brent. Подорожал доллар на валютном рынке, как защитный актив, пользующийся спросом при негативных явлениях в мире. Индекс доллара, отражающий его отношение к шести основным валютам, поднимался с 93 п. в диапазон 94−94,7.

Все эти факторы — общий негатив для российской валюты. К ним надо добавить и неопределённость по мере приближения президентских выборов в США, антироссийскую санкционную риторику в западных странах.

Конец прошлой — начало текущей недели обострили ситуацию для рубля из-за военного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Россия соединена огромным количеством политических и экономических связей с обеими республиками.

Так или иначе, на нашей стране может отразиться конфликт, если острота его станет затяжной, дойдёт до масштабной войны. Инвесторы учитывают такие риски, предпочитая выходить из рублёвых активов.

Помимо этого, 25 сентября закончился ежемесячный период налоговых выплат с массированными продажами валюты и повышенным спросом на рубль. Это ещё более ослабило его поддержку.

Но учитывая уже произошедший резкий рост евро и доллара к рублю, вряд ли стоит покупать валюту сейчас, на максимумах. Потенциал их роста не бесконечен. Вполне возможно, что на уровнях выше 80 руб. доллару уже будет тяжело расти.

В ближайшие месяцы на финансовые рынки и рубль могут воздействовать факторы, исход которых малопредсказуем. Среди них — развитие пандемии и меры противодействия ей, включая карантины и вакцины, неопределённость вокруг президентских выборов в США, геополитика, темпы восстановления экономики в мире и России, склонность инвесторов к рискам или бегство от них и пр.

Поэтому именно сейчас есть смысл для непрофессиональных инвесторов не торопиться с вложениями на финансовых рынках, переждать период турбулентности. Во время него высока вероятность ошибок при самых разнообразных вложениях.

В зависимости от развития событий курс рубля к доллару может к концу 2020 года оказаться и на высоте 80−85 рублей, или укрепиться до 73−75 рублей», — считает эксперт.

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