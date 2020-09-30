Новосибирск, , 09:47 — REGNUM Новосибирской области дополнительно выделили 13 млн рублей. Средства должны пойти на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Уточняется, что соответствующее решение приняла комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Отметим, что обеспечение жильём новосибирских ветеранов осуществляется в рамках Указа президента России «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». Также в регионе предусмотрен ряд льгот и пособий для Героев СССР, Героев России, тружеников тыла, ветеранов труда и других категорий граждан.