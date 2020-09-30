Салехард, , 09:31 — REGNUM Проект первого этапа строительства железнодорожной магистрали Обская — Салехард — Надым в составе Северного широтного хода прошёл госэкспертизу. Выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Протяженность новой железнодорожной линии Северный широтный ход составит 396 км, он объединит Свердловскую и Северную дороги АО «РЖД». В первый этап входит возведение совмещённого мостового перехода через реку Обь в районе Салехарда. Генеральный проектировщик — ООО «ТрансПроект».

Инженерная подготовка к строительству моста заключается в отсыпке дамбы, сооружении причалов на правом и левом берегах реки Оби для перевозки грузов, строительных и технологических площадкок, автодорожных подъездов к ним, вахтовых посёлков строителей и локальных очистных сооружений.

Первый этап строительства Северного широтного хода профинансируют три источника — бюджеты ЯНАО и России, а также концессионер — ООО «СШХ».

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