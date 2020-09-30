Мадрид, , 09:33 — REGNUM Компания Seat начала серийное производство «заряженного» кроссовера Formentor под брендом Cupra. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Cupra Formentor

Новинка стала шестой моделью Cupra, выпускаемой на предприятии в Марторелле недалеко от Барселоны. На первом этапе предполагается выпуск 160 кроссоверов в день.

В продаже Formentor появится в начале октября на европейском авторынке. Компания также планирует расширить своё межконтинентальное присутствие на новых рынках Латинской Америки, а также в Турции и Израиле.

Первоначально модели Cupra будут идти с турбированным двигателем на 2 л мощностью 310 л. с., который будет сочетаться с «роботом» DSG и полным приводом. Затем появятся версии с шестью разными силовыми агрегатами.

Ранее стало известно, что в компании Seat сменился гендиректор. Новым генеральным директором Seat стал Уэйн Гриффитс.

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