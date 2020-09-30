Будапешт, , 09:26 — REGNUM Китайский концерн Lenovo построит свой первый завод в Европе. Местом для этого выбрана Венгрия. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, передает Forsal.

Сийярто раскрыл, что фабрика Lenovo будет построена в городке Уэлло, что в графстве Пешт. Стоимость проекта составит 22,5 млн евро. По словам дипломата, завод сможет начать работу уже в начале 2021 года.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что в результате инвестиций будет создано около тысячи рабочих мест, а в работе проекта будут использоваться самые современные технологии. По этой причине венгерское правительство поддержит проект в размере 5,5 млн евро.

Министр также добавил, что 90% произведенной продукции будет направлено на экспорт.