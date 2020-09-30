Париж, , 09:08 — REGNUM Конец нефтяной эпохи в мире должен наступить после 2030 года, считают специалисты французской нефтегазовой компании Total, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков, мировая экономика будет переходить на более экологичные виды энергоносителей. Среди них окажется природный газ, который как полагают эксперты Total, будет занимать ключевую позицию на рынке.

Кроме того, в компании считают, что к середине столетия значительно увеличиться спрос на электричество. Он будет покрывать до 40% потребностей мировой экономики вместо сегодняшних 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября участники виртуальной конференции S&P Global Platts (APPEC) объявили, что нефтедобывающим странам угрожает опасность, поскольку на рынке нефти назревает новое падение спроса. Они также пришли к общему мнению о том, что эпоха постоянной потребности в нефти в мире завершилась.

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