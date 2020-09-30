Майкоп, , 08:43 — REGNUM Первая в России машина в классе электрических микроавтомобилей «Ардерия ТС-2» произведена на заводе в поселке Энем в Адыгее. Электромобиль создан группой энтузиастов в рамках авторского новаторского проекта, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

«Электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС-2» создан в рамках авторского новаторского проекта «Экологический электротранспорт». <…> Площадкой для реализации проекта стала Адыгея — первая в стране машина в классе электрических микроавтомобилей собрана на заводе в поселке Энем», — написал Кумпилов.

Руководитель региона отметил, что в настоящее время электромобили являются самым экологичным видом транспорта и соответствуют современным требованиям к качеству жизни. В этой связи он уверен, что проект имеет большие перспективы.

Руководит группой энтузиастов, создавшей электромобиль, изобретатель Алексей Торопов. На видео, опубликованном Кумпиловым, он рассказал, что двухместный микроавтомобиль успешно прошел испытания в Научно-исследовательском институте автомобильного транспорта. Получены государственные номера, электронный ПТС и другие необходимые документы, что позволяет машине быть полноправным участником движения.