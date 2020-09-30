Москва, , 08:34 — REGNUM По итогам января — августа 2020 года самым доходным автомобилем в Москве стал BMW X7. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетный период на столичном авторынке было продано 1114 экземпляров BMW X7 на общую сумму в 7,6 млрд рублей.

На втором месте рейтинга самых доходных машин в Москве оказался кроссовер Volkswagen Tiguan. За восемь месяцев дилерам удалось продать 3716 таких авто и заработать 7,2 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров BMW X5 (1380 ед.; 7,2 млрд рублей).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Nissan Qashqai (4208 ед.; 6,3 млрд рублей) и Mercedes-Benz GLE-Класса (1106 ед.; 6,1 млрд рублей).

Напомним, Volkswagen Polo стал самым доходным автомобилем в России по итогам августа 2020 года.

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