Шанхай, Китай, , 08:20 — REGNUM Сразу три проекта, которые будут реализованы на территории России, получили одобрение на выделение кредитов от Нового банка развития БРИКС. Решение было принято советом директоров финансовой организации, сообщается 30 сентября на сайте банка.

Так, Черноморскому банку торговли и развития будет предоставлен кредит в размере €100 млн. Средства предназначены для реализации проекта по развитию российской портовой транспортной инфраструктуры. Он направлен на увеличение пропускной способности и эффективности портов и пассажирских терминалов, а также обновление парка грузовых и пассажирских судов.

«Кредит НБР будет направлен в первую очередь на развитие благоприятной для торговли инфраструктуры России, включая морские порты и морские суда, но также будет иметь более широкий охват, включая речной транспорт», — говорится в сообщении.

Также правление НБР одобрило выделение кредита на $100 млн Евразийскому банку развития (ЕАБР) на программу строительства платных дорог в России. Речь идёт о проектах, связанных с модернизацией и строительством новых платных автомобильных дорог в России в соответствии с транспортной стратегией РФ на период до 2030 года. предполагается, что в результате будет проложено порядка 500 км автодорог первой категории, а также обустроена сопутствующая инфраструктура.

Третий кредит в размере $100 млн также будет выделен ЕАБР на программу модернизации систем водоснабжения и водоочистки в ряде городов РФ.

Добавим, что всего совет директоров одобрил выделение пяти кредитов на, два из которых на общую сумму около $740 млн предназначены Индии.