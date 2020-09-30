Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 29 сентября завершились падением. Нефть сорта Brent подешевела на 3,86%, до $40,80. Покупатели даже не смогли удержать уровень $42 при дешевеющем долларе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Позиции покупателей пошатнулись на фоне возросших опасений по поводу того, что высокие темпы распространения коронавируса в мире замедлят восстановление глобального спроса на нефть.

Американский институт нефти (API) сообщил 29 сентября о снижении запасов нефти в США на 0,8 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,4 млн баррелей.

Сегодня, 30 сентября, в 17:30 по мск выйдет отчет минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 1,6 млн баррелей и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2 млн баррелей

Сегодня на утренних торгах в Азии нефть подорожала на 0,71%, до $41,09. Восстановление слабое

Но если торги в Европе откроются снижением по доллару и ростом по фондовым индексам, то у покупателей будет временное окно, чтобы отыграть вчерашние потери. В противном случае они рискуют оказаться на уровне $39,30.

Читайте также: Нефть опустилась ниже $41 за баррель