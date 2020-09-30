Село Янтиково, Чувашия, , 08:12 — REGNUM Кредитор обратился с банкротным иском к «Янтиковскому молочному заводу» из одноимённого села Чувашии. Заявление о несостоятельности компании арбитражем республики пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Иволга-Молоко» из села Яндоба Аликовского района Чувашии поступил 29 сентября 2020 года. Сумма заявленного долга составляет 916 498,29 рубля.

В июне 2020 года с завода была взыскана задолженность по договору поставки молока-сырья от 29 января 2019 года. Арбитраж взыскал в пользу «Иволга-Молоко» 737 170 рублей 7 копеек долга и более 158 тыс. рублей пени.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Янтиковский молочный завод» создано для производства молока и молочной продукции в ноябре 2018 года. В компании на начало 2020 года числились 20 работников. Уставный капитал завода — 10 тыс. рублей, директор и владелец — Владлен Мустафаев.