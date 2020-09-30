Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 29 сентября возобновил снижение к иностранным валютам с открытия Мосбиржи. Сильное давление на него оказывалось в первые два часа торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Максимальные объемы на бирже проходят в первые три часа, затем они снижаются до закрытия торговой сессии.

По итогам дня рубль подешевел к евро и британцу. По отношению к доллару США он закрылся без изменения на уровне закрытия 28 сентября (79,07 руб.). Пара евро/рубль повысилась на 0,65%, до 92,86 руб., фунт/рубль — на 0,16%, до 101,66 руб.

Обновив многомесячные минимумы, участники рынка стали фиксировать прибыль. Первый признак того, что рынок нащупал промежуточные уровни сопротивления. Что интересно, пара доллар/рубль снизилась с 79,97 до 78,46 руб. при дешевеющей нефти.

Когда цена на нефть обвалилась на 4,5%, до $40,39, то курс доллара восстановился до 79,38 руб. А так у рубля была возможность закрыться в небольшом плюсе ко всем иностранным валютам.

Российская валюта сдает позиции с середины сентября. Падение усилилось на фоне геополитических рисков (Белоруссия, Нагорный Карабах, продажа ОФЗ, возможное введения новых санкций против России).

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном негативно отразилась на динамике рубля и турецкой лиры. Москва должна приложить максимальные усилия, чтобы прекратились обстрелы, и призвать страны к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ситуация в Белоруссии остается напряженной. Великобритания и Канада ввели санкции против руководства Белоруссии. В Минске люди продолжают устраивать митинги, которые носят локальный характер.

Светлана Тихановская встретилась с Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. На переговорах Макрон пообещал сделать все, чтобы разрешить политический кризис в Белоруссии.

Помимо этого, инвесторов настораживает рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в России и мире. В России есть вакцина, которая должна покончить с коронавирусом в этом году и положительно отразиться на нацвалюте.

Сегодня, 30 сентября, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,71%, до $41,09. Позиции покупателей пошатнулись на фоне возросших опасений по поводу того, что высокие темпы распространения коронавируса в мире замедлят восстановление глобального спроса на нефть.

Это значит, что рост нефтяных котировок будет ограничен, пока не начнет снижаться число заражений коронавирусом.

Слишком много негативных факторов появилось в сентябре для российской валюты. Если они сохраняется, то спекулянты попытаются поднять курс доллара до 80,85 руб.

В среду укрепление рубля может продолжиться в рамках нисходящей коррекции. Уровень 78,65 руб. является важной технической поддержкой. Если она не устоит и день закроется ниже его, то падение курса доллара продолжится до 77,73 руб.

Хочется надеяться, что Турция с Москвой урегулируют военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это позволит рублю отыграть сразу 1,5 рубля у иностранных валют.

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