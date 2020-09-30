Москва, , 07:58 — REGNUM Центральный Банк России с 10 по 23 сентября столкнулся с увеличением доли жалоб российских граждан на проблемы с просроченной задолженностью, сообщается на сайте регулятора.

Так, за указанный промежуток времени в Центробанк поступило всего 11,3 тысячи обращений от физических лиц, из них 14,1% — касались темы взыскания долгов. При этом ранее главной причиной для заявлений в ЦБ РФ были трудности с погашением долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что объем просроченной свыше трех месяцев задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3% и по состоянию на 1 сентября превысил 1 трлн рублей.

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