Чита, , 07:43 — REGNUM До конца 2020 года на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Забайкальский край получит более восьми миллионов рублей. Средства поступят в регион из федерального бюджета. Об этом сообщает сегодня, 30 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра финансов Веры Антроповой.

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По её словам, в сентябре на эти цели было направлено 40 миллионов рублей.

«Если говорить о выделенных краю средствах на весь год, то в 2020-м эта сумма составит почти 430 миллионов рублей, из них на сегодняшний день профинансировано 376 миллионов», — пояснила чиновница. В официальном сообщении забайкальского правительства также сказано, что ранее Минфин России опроверг публикации ряда СМИ о том, что в проекте федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов снижены расходы на лекарства для редких заболеваний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительные лекарственные средства смогут получить инвалиды и другие категории льготников, в частности — люди, страдающие социально значимыми и редкими заболеваниями, дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет.

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