Москва, , 07:37 — REGNUM В ближайшее десятилетие в развитие жилищного строительства в России потребуется вложить около 50 трлн рублей, заявил 29 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«Перед нами стоит задача максимально активировать сектор жилищного строительства, — объяснил он. — В ближайшие 10 лет ожидается около 50 трлн рублей вложений в этот сегмент».

Хуснуллин добавил, что для эффективного использования средств необходимо будет развивать «все рыночные инструменты и механизмы», и одним из таковых станет поддержка ипотеки. По словам вице-премьера, число выданных ипотечных кредитов должно составлять 2−3 млн ежегодно.

Ранее Хуснуллин объяснил, что законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда.

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