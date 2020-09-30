Иркутск, , 07:24 — REGNUM Компания «Звезда», фигурировавшая в скандальном деле семьи бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, пытается взыскать с фонда капремонта региона более 100 млн рублей. Дела начнут рассматривать в октябре 2020 года в иркутском арбитраже, передаёт ИА REGNUM.

Контракты с ООО «Звезда» на капремонт в многоквартирных домах были расторгнуты. В конце октября 2020 года суд рассмотрит требование фонда капитального ремонта региона к бывшему подрядчику о взыскании ранее уплаченных 559 млн рублей. Само общество в долгу также не осталось и обратилось сразу с двумя исками к фонду о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

14 октября 2020 года арбитраж рассмотрит иск на 62 942 740 рублей 20 копеек и «проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.03.2020 по день фактического исполнения обязательства». А на 22 октября назначено заседание о взыскании 36 174 865 рублей 50 копеек.

Летом 2020 года «Звезда» неудачно пыталась взыскать более 2,6 млн рублей с областной прокуратуры. Свои претензии истец мотивировал убытками, якобы причинёнными обеспечительными мерами, наложенными в рамках другого дела, которыми фонду запретили авансировать контракты, заключённые со «Звездой». По основному спору оспаривались торги.

Напомним, сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко — депутат Заксобрания Андрей Левченко был задержан в конце сентября 2020 года по подозрению в крупном мошенничестве. Следствие вменяет ему участие в деле бывшего директора компании «Звезда». СК РФ сообщил, что с использованием подложных документов компания попала в реестр квалифицированных подрядчиков и смогла принять участие в отборе на контракты по капремонтам. Ущерб бюджету оценивается в 185 млн рублей. Обыски по этому делу прошли и у экс-губернатора. На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения Левченко-младшему.

Сама «Звезда» на сегодня — банкрот. Андрей Левченко также имеет в активе банкротное дело и находится на этапе реструктуризации долгов.