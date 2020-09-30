Гонконг, Китай, , 07:08 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 30 сентября открылись ростом котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 424 пункта (1,83%) до значения 23 701. Положительную динамику практически у всех «голубых фишек» эксперты связывают с оптимизмом на фоне данных об улучшении активности в производственном секторе КНР. В лидерах роста — компании, связанные с высокими технологиями, недвижимостью и автомобилестроением.

Росту котировок способствовали статистические данные, из которых следует, что индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в сентябре вырос на 0,5 процентного пункта и составил 51,5 пункт, а индекс непроизводственного сектора тоже подрос до 55,9.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США вечером 29 сентября закрылись в минусе после трёх дней достаточно серьёзного роста.

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