Новосибирск, , 05:47 — REGNUM В Новосибирской области в августе годовая инфляция ускорилась до 3,4% после 3,2% в июле, продолжая находиться ниже значений по Сибирскому федеральному округу и России. Об этом сообщило сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

В управлении уточнили, что на увеличение инфляции повлияли восстановление отложенного потребительского спроса, а также ослабление рубля. Сдерживающее влияние на темпы роста цен оказывала высокая самообеспеченность региона продовольственной продукцией собственного производства.

«Увеличение спроса со стороны населения после снятия части ограничений на деятельность кафе и ресторанов (до 10 августа работали только в формате «летних площадок») привело к некоторому ускорению роста цен на продукцию предприятий общественного питания. Возобновление в августе работы детских садов, кафе и ресторанов обусловило рост спроса на продукты, вследствие чего увеличились темпы прироста цен на кисломолочную продукцию, сыры, говядину, мясо‑ и рыбопродукты, замедлилось снижение цен на свинину», — отметили в Сибирском управлении ЦБ РФ.

При этом в августе годовая инфляция в Сибирском федеральном округе ускорилась до 3,5% после 3,3% в июле, находясь несколько ниже общероссийского показателя (3,6%). Отмечается, что увеличению инфляции способствовала возросшая потребительская активность населения после снятия ограничительных мер на деятельность бизнеса в большинстве отраслей, а также ослабление рубля.