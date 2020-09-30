Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Власти США договорились с крупнейшими американскими авиаперевозчиками о предоставлении кредитов для сохранения рабочих мест в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Финансовая поддержка предложена авиакомпаниям American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, Sky West Airlines, Alaska Airlines и JetBlue Airways. О важности такого решения для жизнеспособности важнейшей отрасли США заявил глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин.

«Мы рады принять решение о кредитах, которые должны поддержать важную отрасль, обеспечивая при этом надлежащую компенсацию налогоплательщикам».

министр финансов США Стивен Мнучин

Напомним, что ранее крупнейшие американские авиакомпании уже получили федеральную помощь в виде невозвращаемых грантов в размере $25 млрд, на условиях неосуществления массовых увольнений персонала до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания American Airlines (США) смогла договориться с американской администрацией о получении правительственного кредита в размере $5,5 млрд для компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса.

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