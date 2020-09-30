Каракас, , 04:15 — REGNUM Правительство Венесуэлы намерено расширить возможность использования криптовалют в международной торговле, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления.

Он заявил, что венесуэльские власти готовы как продвигать национальную криптовалюту петро, так и использовать другие при международной торговле.

«Чтобы можно было использовать все мировые криптовалюты, как государственные, так и частные», — отметил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года фермерам Венесуэлы начали выдавать кредиты в криптовалюте петро. Первый заем в размере 566 тыс. петро (около $31 млн) получила агрокомпания Agrosur.

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