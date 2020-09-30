Урумчи, Китай, , 03:34 — REGNUM Финансовые учреждения Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая предоставили 26 тыс. микро, малым и средним предприятиям займы на сумму 201,2 млрд юаней (около $29,5 млрд) в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Выдача займов малым и микропредприятиям Синьцзяна достигла по данным на август 417,8 млрд юаней, что на 30,6% больше в годовом исчислении, сообщили в центральном подразделении Народного банка Китая в Урумчи, столице Синьцзяна. Для снижения давления с погашения кредитов микро, малым и средним предприятиям, 100 местных финансовых учреждений отложили выплату процентов на сумму 2,4 млрд юаней для более чем 1800 предприятий.

Синьцзян также представил 18 мер поддержки развития малого и микробизнеса в этом году, создавая благоприятные условия для развития бизнеса.