Тегеран, , 07:49 — REGNUM 29 сентября президент Ирана Хасан Рухани охарактеризовал отношения Тегерана и Мадрида как развивающиеся и выразил надежду, что обе стороны укрепят экономические отношения в ответ на незаконные санкции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания на встрече, посвященной вручению верительных грамот нового посла Испании в Тегеране Луиса Фелипе Фернандеса де ла Пеньи.

«Многие страны мира столкнулись с COVID-19 и односторонними подходами США. Чтобы бороться с этими двумя вирусами, мы все должны объединиться и помогать друг другу», — сказал Рухани.

Новый посол Испании в Тегеране отметил, что оба государства стремятся укреплять двусторонние отношения, особенно экономические связи, в соответствии с большими возможностями и имеющимся потенциалом.

Далее он заявил, что альтернативы СВПД нет, и Испания вместе с другими европейскими странами поддерживает ядерную сделку.